Turismo: ritorna con Massimo Garavaglia un ministero strategico per l’economia del Paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il giuramento di questa mattina dinanzi al Presidente della Repubblica, Massimo Garavaglia si insedia al Ministero del Turismo che torna ad essere indipendente. Una decisione di Mario Draghi per riportare al centro della politica italiana un settore fondamentale per il Pil del Paese. Con il precedente governo era stato accorpato a quello dei Beni Culturali sotto la direzione di Dario Franceschini. Con l’emergenza sanitaria il turismo è stato uno dei settori strategici più colpiti ed era necessario ridare centralità al settore.

Chi è dunque, il nuovo ministro Massimo Garavaglia?

Originario di Cuggiono, un comune del milanese, 52 anni, è stato Viceministro dell’Economia durante il primo Governo Conte. Ora si trova a dover fare i conti con un settore in estrema difficoltà ma sopratutto di impostare velocemente una programmazione dei circuiti di promozione e modalità di sostegni economici basati su detassazioni e agevolazioni di medio e lungo termine. - (PRIMAPRESS)