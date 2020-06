Turismo: con l'app IO arriva il bonus di 500 euro per le vacanze ma solo per chi dichiara meno di 40 mila euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiama Io (io.italia.it) ed è l’app tramite cui si potrà richiedere e attivare il cosiddetto Bonus Vacanze, introdotto dal governo con il “decreto rilancio”. Attraverso questa app, dal 1° luglio sarà possibile richiedere il contributo, fino a 500 euro per i nuclei familiari, da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi, agriturismi e bed & breakfast in Italia. L’obiettivo è di dare una spinta alla ripresa dei movimenti turistici all’interno del paese, con il pagamento che potrà essere effettuato in un’unica soluzione e – come sottolinea l’Agenzia delle Entrate “senza l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggi e tour operator”.

Come fare per richiedere l’agevolazione? L’utente deve installare ed effettuare l’accesso a Io, l’app dei servizi pubblici, già esistente e resa disponibile da PagoPa S.p.A. Una volta entrati nell’applicazione, a cui si accede mediante l’identità digitale Spid o con la Carta d’Identità Elettronica (Cie 3.0), si potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne pieno diritto, e quindi dovrà avere una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee che sia sotto la soglia di 40mila euro.

In caso positivo si otterrà un codice univoco e un QR code, che potrà essere utilizzato per la fruizione della cifra messa a disposizione dal governo: 500 euro per tre o più persone; 300 euro per due persone; 150 euro per una sola persona. - (PRIMAPRESS)