Taglio parlamentari: ecco quando entrerà in vigore e quanto si risparmia. Ora puntare sulla riforma elettorale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il referendum sul taglio dei parlamentari voluto con caparbietà dal Movimento 5 Stelle produrrà una riduzione dai 630 deputati di oggi a 400 ed i senatori da 315 a 200. La legge sarà in vigore non prima di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma non riguarderà questa legislatura bensì la prossima. Ma ora questo taglio voluto dai cittadini, sia pure con un consistente 30% che si era espresso per il NO, dovrà affrontare la spinosa questione della legge di riforma elettorale con cui ridisegnare anche i collegi di rappresentanza. Sarà un passaggio delicato per non creare quelle disparità di rappresentanza di alcune minoranze regionali così come era stato sostenuto dai fautori del No ma anche da costituzionalisti. Oggi l’attuale sistema prevede la presenza di un deputato per 96 mila abitanti mentre con il taglio ce ne sarebbe uno per 151 mila. L’Italia con la futura composizione del parlamento si allineerà ad altri paesi europei.

Il risparmio complessivo della riforma produrrà un minor esborso per le casse di stato di circa 82 milioni di euro che come fatto notare dall’Osservatorio dei Conti Pubblici è una cifra che si riduce per effetto di tasse di ritorno sui compensi. - (PRIMAPRESS)