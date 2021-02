Staff Draghi: l’oxfordiano Ferdinando Giugliano si occuperà dei rapporti con i media stranieri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha scelto come suo advisor nell’ambito della comunicazione verso i media stranieri, Ferdinando Giugliano. Giugliano, che ha 35 anni, ha lavorato come giornalista per Bloomberg Opinion, Repubblica e, dal 2011 al 2015, per il Financial Times, dove si è occupato anche degli editoriali non firmati. Giugliano si è laureato e specializzato in Economia all'Università di Oxford, dove ha conseguito il PhD e insegnato. Qualche giorno fa su Twitter aveva così commentato l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi: “Mario Draghi ha riportato il silenzio nella politica italiana. Perche' i tempi degli interventi contano quanto le parole. Un esempio? "Whatever it takes". - (PRIMAPRESS)