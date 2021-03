Sport: la campionessa di scherma Valentina Vezzali è la nuova Sottosegretaria. Decisione del Consiglio dei Ministri

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’ex schermitrice e campionessa di olimpionica Valentina Vezzali è la nuova sottosegretaria allo Sport. La conferma, di quanto era stato già anticipato ieri, è arrivata con una nota delle deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura. "Confidiamo che una campionessa della sua statura, appassionata e profonda conoscitrice del mondo sportivo, si dimostrera' all'altezza di questo importante incarico. L'auspicio è di lavorare proficuamente con la neosottosegretaria per dare le doverose, urgenti risposte che il settore dello sport attende dai ristori alle palestre e piscine, dai bonus ai collaboratori sportivi a un piano di riapertura di tutte le attivita' il prima possibile e secondo adeguate norme di sicurezza”. Un commento positivo arriva anche da Vito Cozzoli, l’Ad di Sport e Salute: "Il suo curriculum in pedana, la sua incredibile bacheca di medaglie rendono il sottosegretario Vezzali una campionessa d'oro, per l'Italia e per il mondo intero. Ma anche lei, come tutti gli atleti, ha cominciato in un'associazione sportiva dilettantistica. Conosce le gioie, le emozioni, i sacrifici e i problemi dello sport di base e di chi lo fa vivere. Saprà stare vicina a chi ogni giorno porta avanti il valore educativo, formativo e sociale dell'attività sportiva. Specialmente nell'attuale momento difficilissimo”. Intanto è ancora calda la protesta di pochi giorni fa del numeroso comparto dello sport dilettantistico che chiedeva, dinanzi ai palazzi delle istituzioni, un intervento deciso per sostenere il settore. "I Comuni - scrive in una nota il vice-presidente vicario dell'Anci, Roberto Pella - sono pronti a incontrare, appena possibile, la Sottosegretaria Vezzali, per ascoltare le sue proposte su attività fisica, sport di cittadinanza e impiantistica sportiva, e per proporre, tramite la condivisione di idee e esperienze maturate sul campo, soluzioni innovative per il settore: lo sport come salute e qualità di vita delle città, lo sport e la sua interazione con l'ambiente e la sostenibilità, lo sport come innovazione digitale e sociale, lo sport come business creation per i territori, dal turismo alla cultura ai grandi eventi". - (PRIMAPRESS)