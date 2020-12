Speranza: "Spero che Ema possa anticipare le validazioni". Coke aveva indicato il 29 dicembre per il via libera

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea". Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza. L'Agenzia Europea del Farmaco, in una recente dichiarazione della 59enne farmacologa irlandese Emer Coke, a capo dell'organizzazione con sede ad Amsterdam, ha dato una dead line per l'approvazione del vaccino Pfizer-BioNTech per il 29 dicembre prossimo.

Gli altri paesi come Regno Unito, Canada e Stati Uniti fuori dall'Europa hanno anticipato la distribuzione dello stesso vaccino già da diversi giorni. Per l'Italia le prime dosi potrebbero arrivare a metà gennaio.