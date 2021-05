Speranza (Salute): "L'Ema potrebbe autorizzare Pfizer per le dosi ai 12-15enni a partire dal 28 maggio"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo le stesse anticipazioni del del ministro della Salute, Speranza il prossimo 28 maggio l'Ema potrebbe rilasciare l'autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni.Lo ha detto il ministro della Salute Speranza alla Camera. "E' un fatto molto importante perché vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico", ha aggiunto. "Aspettiamo la decisione dell'Ema per dare maggiori informazioni", ha continuato, ricordando che per ora Pfizer è previsto a partire dai 16 anni e che gli altri vaccini partono dai 18 anni. A fronte dei 9 milioni di vaccinati ad oggi, il segmento ancora rimasto in attesa è proprio quello dei giovani che nella fascia 16-19 conta solo 79mila somministrazioni. - (PRIMAPRESS)