Speranza (Salute): “Autorizzeremo il vaccino solo a step completati che sia AstraZeneca o altri”

ROMA - "La discussione sull'obbligo del vaccino è prematura perchè ancora non c'è" e "sull'obbligo ci occuperemo forse alla fine del 2021". Così il ministro della Salute Speranza a Porta a Porta. "Non autorizzeremo mai un vaccino che non abbia completato tutti gli step". Certo, "vedremo se sarà AstraZeneca o un'altra compagnia:lo capiremo soltanto quando le sperimentazioni saranno completate", ha detto Speranza in merito al vaccino messo a punto dallo Jenner Institute della Oxford University, con la collaborazione della Irbm di Pomezia