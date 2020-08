Scuola: non tutti i nuovi banchi saranno pronti. Fornitura completa solo ad ottobre

(PRIMAPRESS) - ROMA - La temuta promessa mancata della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina e del suo “coordinatore” Arcuri, non si è fatta attendere. Non tutti i banchi per la riapertura della scuola, prevista il 14 settembre, potranno essere al loro posto se non alla fine di ottobre.

I banchi, come da capitolato richiesto dal ministero, non erano disponibili ed andavano messi in produzione, per giunta con in mezzo le ferie di agosto. Le 11 aziende che hanno ricevuto i contratti di affidamento della fornitura, per la maggior parte italiane, ce la stanno mettendo tutta per rispettare i termini ma non si può andare contro l’oggettività del tempo necessario per produrre qualcosa che non era già in magazzino. I circa 2,5 milioni di banchi, tra cui quelli di nuova generazione, arriveranno con consegne differenti creando, probabilmente qualche problema al suono della campanella perché potrà sedersi

solo la metà della classe. - (PRIMAPRESS)