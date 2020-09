Scuola: niente mascherine e trasporto in scuolabus con il limite dell'80%. Le nuove mirsure per il 14 settembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Niente mascherina a scuola, anche seduti ai banchi, se viene rispettata la distanza di un metro. Lo indica il Comitato tecnico scientifico del governo. Nella scuola primaria, "per favorire apprendimento e sviluppo relazionale,la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità" con "distanza di almeno un metro e assenza di 'aerosolizzazione'", come nelle lezioni di canto, per esempio. Stessa situazione per la scuola secondaria, anche laddove vi è "bassa circolazione virale come definita dall'autorità sanitaria”. Tra le decisioni annunciate per la ripresa della scuola, superato anche il nodo trasporto indicando il limite dell’80% degli alunni che potranno salire a bordo degli scuolabus rispetto alla loro capienza massima. - (PRIMAPRESS)