Scuola: mobilitazioni in 60 città conto la Dad ma Draghi e Ue avevano già parlato di riaperture

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mobilitazioni in 60 città con sciopero della Didattica a Distanza per lo sciopero nazionale della scuola: studenti e docenti chiedono la riapertura in sicurezza delle scuole,dai nidi agli atenei A promuoverle è Priorità alla Scuola in concomitanza con lo sciopero dei Cobas a cui ha aderito anche il Coordinamento dei Precari Scuola. Previsto anche uno sciopero del trasporto pubblico locale proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl-Fna e Cobas con orari e modalità diverse da città a città. Una mobilitazione che si spiega solo se già programmata da tempo perchè sia l'intervento di Draghi ina aula del Senato e della Camera prima del meeting del Consiglio Europeo appena terminato, aveva parlato di necessità di riaprire le scuole. Stesso intento è arrivato ieri a conclusione della prima giornata del meeting dei leader dei paesi europei. - (PRIMAPRESS)