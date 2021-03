Scuola: didattica in classe dimezzata del 50%. Le disparità denunciate in un rapporto di Save the Children

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli studenti italiani hanno frequentato la scuola anche per molto meno del 50% dei giorni di didattica previsti. Sono i dati del dossier Save The Children su 8 capoluoghi italiani. Notevoli le disparità: a Bari i bambini sono andati alla scuola d'infanzia 48 giorni sui 107 previsti. A Milano, frequentati 112 dei 112 inseriti in calendario. A Napoli, scuole medie in aula 42 giorni su 97; a Roma in presenza 108 su 108. Gli studenti superiori reggini sono stati in classe 35,5 su 97 giorni, quelli fiorentini 75,1 giorni su 106. - (PRIMAPRESS)