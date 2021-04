Scuola, Bianchi (Ministro Istruzione): "L'obiettivo è di passare dal 70 al 100% in presenza"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche se l'anno scolastico volge al termine, l'obiettivo di governo è di arrivare al 100% di frequentazione degli studenti in presenza. "Credo che tutti concordino sulla necessità di riportare in presenza anche tutti i ragazzi delle superiori (...). Il Cdm ha ritenuto di prevedere il 70% ma non c'è divergenza sull'idea che si debba andare al 100%". Così si è espresso il ministro dell'Istruzione, Bianchi in una intervista questa mattina. "Nel decreto si prevede che laddove vi siano situazioni particolari come i focolai ci possano essere le deroghe, ma la direzione di marcia è per il 100%", ha aggiunto Bianchi, che ha difeso le misure su scuola e mobilità del governo Draghi e del precedente governo Conte che tuttavia non hanno brillato per soluzioni particolarmente significative come quella di gestire da subito la questione trasporti e i test salivali per ridurre notevolmente l'impatto della Dad. - (PRIMAPRESS)