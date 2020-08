Scuola a settembre: dagli 83 mila nuovi docenti annunciati da Azzolina al "blend" in presenza e online dell'Università

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dall’annuncio della ministra all’Istruzione, Lucia Azzolina per le assunzioni programmate di 83 mila docenti all’università che riparte in presenza con un affollamento delle aule al 50%. Questo lo spaccato sul fronte studio che si prospetta a settembre. Il ministro Manfredi ha spiegato che molti studenti saranno in aula "e una parte dovrà seguire online a seconda delle esigenze. Ci sono studenti stranieri che hanno difficoltà ad arrivare in Italia e ci sono tanti fuorisede; l'organizzazione sarà molto flessibile”. Manfredi si dice ottimista, visti i dati positivi su laureati e nuovi iscritti anche da paesi stranieri. - (PRIMAPRESS)