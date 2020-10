Sanità: approvati 4 miliardi per sostegno personale medico e infermieristico ma sono fuori gli autisti del Sis 118

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione europea. Il disegno di legge - come si legge nella nota di accompagnamento - prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese”.

Per la Sanità vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le diverse misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma anche per l'anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e l'introduzione di un fondo per l'acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all'emergenza COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale. “Una dotazione fondamentale per il cordone di sicurezza sanitario del paese ma da cui resta fuori il servizio di emergenza del 118 - fa notare il presidente del Sis 118, Mario Balzanelli - Il ruolo salvavita svolto dal sistema con le sue tre figure di riferimento nell’unità di emergenza mobile con medico, infermiere e autista, lasciano fuori proprio quest’ultimo nella sua posizione di “volontario a rischio” pur ricoprendo un ruolo di fondamentale importanza. Nel picco della pandemia alcuni di questi volontari hanno perso la vita ed altri si sono ammalati con pesanti ripercussioni economiche per le loro famiglie - aggiunge Balzanelli. E’ necessaria l’adozione straordinaria di un provvedimento legislativo che provveda ad assicurare la possibilità di assunzione immediata e a tempo indeterminato degli autisti-soccorritori del Sistema 118 nazionale, secondo qualsivoglia modalità amministrativa il Governo vorrà adottare”. - (PRIMAPRESS)