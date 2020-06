Salute: il 9 giugno arriva in Senato la discussione sulle mozioni per i test sierologigi per Covid-19

(PRIMAPRESS) - ROMA - Martedì 9 giugno (ore 12), in aula del Senato, si terrà la discussione di mozioni sull’attivazione dei test sierologici per il Covid-19. In particolare si dovrà decidere sui protocolli che dovranno essere attivati in conseguenza alla riapertura delle attività produttive. Sono oltre 4 milioni le persone che sono già tornate e che torneranno al lavoro, soprattutto uomini (più del 70 per cento) e con almeno 40-50 anni (il 70 per cento appartenente alla fascia di età tra i 50 e i 59 anni e il 60 per cento a quella over 60); una fascia ritenuta più fragile e a cui bisogna creare una barriera di protezione perché il virus non torni a diffondersi. Il Senato dovrà, dunque, decidere sui criteri di assistenza e prevenzione dedicata maggiormente a questa fascia di cittadini. - (PRIMAPRESS)