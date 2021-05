Roma intitola una Piazza a Gabriella Ferri, la cantante folk degli stornelli romani e "Dove sta Zazà"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gabriella Ferri, la cantautrice italiana di musica popolare e attrice teatrale, scomparsa prematuramente nel 2004, avrà una piazza intitolata a lei. E’ stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi a scoprire la targa anche con una diretta Facebook. Il nome dell’artista entra cosi nella toponomastica della capitale (nei pressi di via Laurentina) come doveroso omaggio ad uno dei personaggi più significativi della musica folk “colta” romana e napoletana. Nata e cresciuta nel popolare quartiere romano di Testaccio. La sua canzone “La società dei magnaccioni” presentata nello spettacolo la Fiera dei Sogni condotta da Mike Buongiorno, si rivela un hit del 1964 con una vendita di oltre un milione e 700 mila copie del disco. Poi l’avventura di successo del Teatro Bagaglino nel 1966 esibendosi insieme ad Enrico Montesano. Arriva al Festival di Sanremo in coppia con Stevie Wonder ma non fu un grande successo. La sua reinterpretazione iconica di “Dove sta Zazà” ma anche di Malafemmena e Luna Rossa sono autentici capolavori. - (PRIMAPRESS)