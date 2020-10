Rinegoziare gli affitti in tempi di pandemia. La campagna del Codacons che parte da una relazione della Corte Costituzionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - La crisi sanitaria per effetto del coronavirus ha generato la necessità di rivedere i canoni di locazione sia ad uso abitativo che commerciale. Una situazione che ha spinto anche la Corte di Cassazione a redigere una relazione alle problematiche interconnesse con quelle che l’organo giudicante definisce come “turbative sopravvenute nell’equilibrio originale del contratto”. Sulla base di queste circostanze il Codacons ha messo in campo una campagna per assistere i consumatori “in una rinegoziazione degli affitti nel rispetto delle parti” come scrive la stessa associazione in una nota stampa. - (PRIMAPRESS)