Riforma dello sport: il CdM approva 5 decreti. Abolito il vincolo sportivo e riconosciuta la figura dell’operatore del settore

ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato i cinque decreti legislativi per l'attuazione della riforma dello sport. I decreti erano stati presentati nello scorso autunno dal ministro Spadafora quando era in carica il governo Conte. Tra le novità più importanti l'abolizione del vincolo sportivo (che partirà fra 5 anni) e il riconoscimento della figura del lavoratore sportivo che da luglio 2022 verrà regolarizzato col versamento di contributi previdenziali per chi supererà la no tax area di 10mila euro annui.