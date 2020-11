Riciclo: nei mercati rionali di Roma arrivano le plastic machine di Coripet

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nei mercati cittadini arrivano le plastic machine di Coripet grazie all’accordo sottoscritto con Roma Capitale. Il primo contenitore per la raccolta delle bottiglie di plastica è stato installato nel mercato della Magliana, nel Municipio XI. L’iniziativa rientra nella campagna voluta dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi con: “Riciclami al mercato… e sarai premiato!”, portata avanti con il consorzio Coripet.L’obiettivo di raccolta è il riciclo con il processo “bottle to bottle”: i materiali raccolti avranno nuova vita, in vista dell’obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato (R-pet). - (PRIMAPRESS)