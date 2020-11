Csr: Toyota Motor Italia e ALD Automotive Italia sostengono la Fondazione Antea per l'assistenza sanitaria domiciliare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Toyota Motor Italia e ALD Automotive Italia, società di lungo noleggio veicoli, hanno dato il via ad un progetto di sostegno della Fondazione Antea che dal 1987 a Roma garantisce quotidianamente l’assistenza gratuita domiciliare e in hospice a oltre 140 pazienti in fase avanzata di malattia.

Una flotta di 3 veicoli Toyota, 2 Aygo e 1 Proace. È questo il contributo di mobilità offerto da Toyota e ALD Automotive, azienda leader nei servizi di mobilità e fleet management, alla Fondazione Antea e consegnato dieci giorni fa al presidente, Giuseppe Casale. Veicoli che assicureranno la mobilità dei volontari e degli operatori sanitari della non profit romana. Le auto, allestite secondo le esigenze della Fondazione, permetteranno al personale specialistico di raggiungere i pazienti nella propria abitazione, garantendo la migliore qualità di vita possibile a pazienti e familiari.