Produzione vaccini: un tavolo con Farmindustria e Aifa al Mise per un prodotto "Italia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'incontro che si è svolto al Mise sulla possibilità di produrre vaccini anti Covid in Italia "è stata ribadita la volontà di partecipare al progetto europeo per il rafforzamento della produzione dei vaccini".Così una nota Mise al termine del tavolo con Giorgetti. Durante la riunione, alla quale hanno partecipato anche Farmindustria, Aifa e il commissario per l'emergenza Figliuolo,è stato appurato che sulla fase dell'infialamento e finitura molte aziende sono già pronte a partire. Deciso "massimo riserbo" sulle aziende coinvolte. - (PRIMAPRESS)