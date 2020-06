Premio Attrattività Finanziaria 2020 alla partnership di CSR tra Gruppo Campari e Copan da Harward Business Review Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Alla partnership tra Gruppo Campari e Copan, azienda mantovana leader nella fornitura di tamponi e soluzioni per il pre-trattamento di campioni di materiale organico per esami di laboratori, è andato il Premio Attrattività Finanziaria 2020, rispettivamente per la categoria delle aziende quotate e delle non quotate. Il gruppo di beverage e l’azienda chimica avevano per primi partecipato alla fornitura gratuita di gel igienizzanti per le strutture sanitarie lombarde in piena emergenza da covid-19. Il premio in questione è dedicato alle imprese che presentano caratteristiche di eccellenza in termini di trasparenza, governance e capacità di attrarre risparmio privato per la crescita ed è stato istituito nel 2018 e fa parte del programma Eccellenze d'Impresa, promosso da Gea-Consulenti di Direzione, Harvard Business Review Italia e Arca Fondi Sgr, con il patrocinio di Borsa Italiana. Due menzioni speciali sono andate quest'anno a DiaSorin e Ima per il gruppo quotate e a Bending Spoons e Caffè Borbone per il gruppo non quotate. - (PRIMAPRESS)