Pillola del giorno dopo ora senza prescrizione medica anche per le minorenni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La pillola anticoncezionale del giorno dopo abbatte una barriera storica: per assumerla non ci sarà più bisogno della prescrizione medica riservata alle minorenni. L’ ulipistral acetato (EllaOne), il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto è sdoganato a qualsiasi età e non sappiamo se questo sarà un passo avanti nella modernità della nostra società o sarà un peggioramento dei comportamenti responsabili. L'Agenzia Italiana del Farmaco con la Determina n. 998 dello scorso 8 ottobre ha dato il via libera alla pillola: "Si tratta di uno strumento altamente efficace per la contraccezione d’emergenza per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i cinque giorni dal rapporto, – afferma il Direttore Generale di AIFA, Nicola Magrini - ed è anche, a mio avviso, uno strumento etico in quanto consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze. Voglio sottolineare che si tratta di contraccezione di emergenza e che non è un farmaco da utilizzare regolarmente". "Al momento dell’acquisto in farmacia – aggiunge Magrini – il farmaco sarà accompagnato da un foglio informativo che ha lo scopo di promuovere una contraccezione informata ed efficace ed evitare un uso inappropriato della contraccezione di emergenza. In questa ottica, AIFA svilupperà presto un sito ad hoc, con informazioni e indicazioni approfondite sulla contraccezione. La contraccezione, infatti, di cui la pillola anticoncezionale rappresenta una possibile opzione, consente a tutte le donne di programmare una gravidanza e, più in generale, la propria vita". - (PRIMAPRESS)