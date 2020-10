Pensioni d'oro, Corte Costituzionale: "Legittimo il contributo di solidarietà"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sì al "raffreddamento della perequazione" per un triennio in quanto "ragionevole e proporzionato",mentre è illegittimo il "contributo di solidarietà" di durata quinquennale, perchè eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato: il contributo, quindi, rimarrà operativo per tutto il 2021. Lo ha sancito la Corte Costituzionale. in relazione alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo. - (PRIMAPRESS)