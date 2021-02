Parlamento: nasce un intergruppo M5S, Pd e Leu con la benedzione di Giuseppe conte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Continuano le grandi manovre all’interno del Parlamento alla ricerca di nuove coalizioni che indispettiscono ancora di più l’unico partito d’opposizione. La costituzione di un interruppe tra M5S, Pd e Leu, una mossa che arriva a meno di 24 ore dalla vigilia del voto di fiducia al nuovo governo Draghi, è annunciata dai capigruppo Ettore Licheri (M5S), Andrea Marcucci (Pd) e Loredana De Petris (Leu) - abbiamo deciso, sollecitati da senatrici e senatori dei tre gruppi parlamentari, di intraprendere un’iniziativa comune: la costituzione di un intergruppo parlamentare che, a partire dall’esperienza positiva del governo Conte II, promuova iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dalla emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale. Con questo spirito - sottolineano Licheri, Marcucci e De Petris - da domani, saremo insieme per rilanciare e ricostruire il nostro Paese". L'ex premier Giuseppe Conte commenta positivamente la nuova formazione: "L’iniziativa annunciata dai Capigruppo in Senato di M5S-Pd-Leu di costituire un intergruppo parlamentare per promuovere iniziative che rilancino l’esperienza positiva di governo che si è appena conclusa è giusta e opportuna. In questa fase è ancora più urgente l’esigenza di costruire spazi e percorsi di riflessione che valorizzino il lavoro comune già svolto e contribuiscano ad indirizzare la svolta ecologica e digitale e le riforme di efficientamento della Pa e della giustizia nel segno di una maggiore equità e inclusione sociale”. - (PRIMAPRESS)