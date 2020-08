Parità di genere: il Senato ha approvato la doppia preferenza alle prossime elezioni regionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto per la doppia preferenza, per garantire la parità di genere alle prossime elezioni regionali. Il provvedimento è quindi convertito in legge, con 149sì, 98 astenuti, nessun contrario. La misura è stata introdotta perché la Puglia non aveva adeguato la legge regionale elettorale alla normativa del 2016. - (PRIMAPRESS)