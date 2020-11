Ossigeno terapeutico: arriva la raccomandazione di Assogastecnici: "Restituire le bombole vuote"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dai produttori di ossigeno terapeutico arriva la raccomandazione di restituire i contenitori vuoti. Sarebbe, infatti, questa una delle motivazioni per cui non vi sarebbero bombole d’ossigeno presso le farmacie. L’ossigeno c’è ed è stoccato presso le aziende produttrici in grande quantitativo. “Sebbene ci sia stata una crescita significativa della domanda di ossigeno, non vi è alcun rischio di carenza del farmaco”. Lo precisano Aifa, Assogastecnici, Federfarma in merito alle notizie circolate circa la carenza di bombole di ossigeno creando panico ingiustificato. Molti utilizzatori, come spiegano potrebbero non restituire i recipienti per timore di non averne altri spiegano i dirigenti di Sapio, una delle aziende produttrici: ”è di fondamentale importanza renderli”. - (PRIMAPRESS)