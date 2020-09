Obbligo di mascherina anche all’aperto per la Regione Calabria fino al 7 ottobre

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Dopo Liguria e Campania anche la Calabria rende obbligatoria la mascherina anche all'aperto, fatta eccezione per i bimbi sotto i 6 anni e persone con disabilità non compatibile con l'uso del dispositivo. L’obbligo durerà fino al 7 ottobre. Lo ha deciso il presidente della Calabria, Santelli, "per la prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19". La mascherina "o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca",va indossata "correttamente" al chiuso dove c'è accesso al pubblico,sui mezzi di trasporto pubblico e ovunque all'aperto, "per tutto l'arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale". - (PRIMAPRESS)