No-vax in Vaticano: braccio di ferro della Pontifica Commissione con i negazionisti

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Tra le mura dello stato vaticano si fa largo una componente no-vax che respinge la campagna di vaccinazione nella Santa Sede e il braccio di ferro potrebbe portare anche alla risoluzione di un rapporto di lavoro. A prevederlo è un decreto in materia di emergenza sanitaria pubblica dell'8 febbraio 2021, a firma del presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello. Nel testo si legge "il lavoratore che senza comprovate ragioni di salute rifiuti di sottoporvisi (agli accertamenti sanitari preventivi o a una profilassi che preveda la somministrazione di un vaccino "a tutela della salute dei cittadini, dei residenti, dei lavoratori e della comunità di lavoro", ndr) è soggetto" alle responsabilità e conseguenze previste dal Rescritto Ex Audientia SS.MI. Qui si legge che "il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preventivi o periodici previsti e agli accertamenti sanitari d’ufficio, nonché la rinuncia alla prosecuzione dell'accertamento preventivo, periodico o d'ufficio già iniziato, comportano per i dipendenti conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro. Per i candidati all'assunzione, ciò equivale alla rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro". - (PRIMAPRESS)