Nasce "Valore Paese Italia", un brand corale tra MiBact, Demanio, Enit e Difesa Servizi Spa per sostenere il turismo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiama Valore Paese Italia ed avrà la forza di un brand che si promuove su una rete di immobili pubblici. A firmare l'accordo per il programma di rete, sono stati il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Antonio Agostini, al Presidente di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Giorgio Palmucci, e all’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Spa, Fausto Recchia. L'obiettivo è accrescere l’offerta turistico-culturale del Paese tramite l’ideazione e la realizzazione di circuiti nazionali che possano anche avvalersi di nuovi modelli gestionali e nuove forme di partenariato pubblico-privato. La firma è stata annunciata oggi nel corso di un workshop a cui hanno partecipato, intorno ad un tavolo virtuale, il Sottosegretario del Mibact Lorenza Bonaccorsi e il Sottosegretario del Ministero della Giustizia, Andrea Giorgis. VALORE PAESE ITALIA, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico coniugando turismo, cultura, arte, ambiente e paesaggio, mobilità dolce e identità territoriale, dopo essere stata presentata lo scorso 7 ottobre, continua il suo percorso di crescita e consolidamento. - (PRIMAPRESS)