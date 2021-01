Morti Covid, ISS: 50 mila decessi in Italia. Due su tre avevano più di una patologia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da ottobre a oggi sono quasi 50.000 (49.274) i morti di Covid in Italia, su un totale di 85.389 a partire da gennaio scorso. E'il Rapporto dell'Iss,basato sui dati aggiornati al 27 gennaio. Nella prima ondata (marzo-maggio 2020) sono stati 34.278 i decessi per Covid e 1.837 tra giugno-settembre. La maggior parte delle morti si registra in Lombardia, con 26.674: gran parte risale alla prima ondata (16.362). L'età media dei deceduti è 81 anni, l'1% ha invece meno di 50 anni.Due vittime su tre avevano 3 o più patologie. - (PRIMAPRESS)