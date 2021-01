Morte modella Imane Fadil: indagati altri 11 medici della clinica Humanitas di Rozzano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Indagati per omicidio colposo 11 medici dell'Humanitas di Rozzano (Milano),dove fu ricoverata Imane Fadil,una delle testimoni del caso Ruby, morta a marzo 2019 per un'aplasia midollare. La loro iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, dopo che il gip,nelle settimane scorse,aveva rigettato la richiesta di archiviazione della procura e ordinato nuove indagini su eventuali responsabilità del personale medico della clinica, dove la 34enne fu ricoverata per oltre un mese. - (PRIMAPRESS)