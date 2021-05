Monopattini: crescono gli incidenti stradali. Il Parlamento al lavoro per nuove misure del Codice della Strada

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’invasione di monopattini elettrici, anche a noleggio, se da un lato sta lentamente alleggerendo la mobilità pesante ed il traffico delle grandi città, dall’altro ha evidenziato una serie di problemi a partire dagli incidenti stradali al rilascio indiscriminato dei “velocipedi” in ogni angolo della città. La questione centrale resta la sicurezza, tanto’è che il Parlamento sta lavorando ad una riforma del Codice della Strada con alcuni correttivi che riguardano: la guida riservata ai solo maggiorenni; l’obbligo di indossare il casco e il giubbotto catarinfrangente; divieto di circolazione dopo il tramonto; limite di velocità a 20 km/h su strada, 12 km/h su pista ciclabile e 6 km/h in aree e percorsi pedonali; circolazione possibile nelle sole strade urbane che hanno il limite di 30 km/h e sulle piste ciclabili; divieto di sosta sui marciapiedi, con possibilità di rimozione; copertura assicurativa obbligatoria. Ovviamente si tratta di tutte le proposte in campo e bisognerà vedere quale di queste verrà inserita nella proposta di legge da presentare a Camera e Senato. - (PRIMAPRESS)