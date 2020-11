Misure Covid: nel Lazio scatta la chiusura alle 21 per i supermercati fino al 30 novembre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per restare in ZonaGialla, il Lazio dà un altro giro di vite alle misure contro la diffusione del virus. Per i supermercati e le attività commerciali scatta il limite della chiusura alle ore 21.

L’ordinanza di Zingaretti entra in vigore da oggi fino al 30 novembre, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, per consentire al personale, dopo la riduzione degli orari dei mezzi pubblici, il rientro a casa entro le 22. Sono escluse le farmacie in quanto servizio pubblico. Bar e ristoranti, in quanto pubblici esercizi, potranno vendere con asporto fino alle 22 come previsto dal Dpcm nazionale. - (PRIMAPRESS)