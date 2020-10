Misure anti-Covid: scattano i controlli in palestre e piscine per verificare i protocolli di sicurezza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Controlli a partire da oggi in palestre e piscine in tutta Italia da parte dei Nas. Le ispezioni sono dirette a verificare l'attuazione del protocollo anti-Covid. Il presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di domenica sera, aveva avvertito che le palestre e le piscine sarebbero state messe "sotto esame per una settimana" per verificare l'osservazione delle regole per scongiurare la chiusura delle attività sportive. - (PRIMAPRESS)