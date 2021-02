Ministeri: nasce il MiC, nuovo ministero per la Cultura è quello della Transizione ecologica

(PRIMAPRESS) - ROMA - CdM ha approvato il decreto che riordina le attribuzioni di alcuni ministeri e istituisce tra l'altro quello per la Transizione ecologica. Nasce anche il Ministero della Cultura, che ha per acronimo MiC. Non è stata invece affrontata la questione di un eventuale cambio ai vertici della Protezione Civile, visto che l'attuale Capo, Angelo Borrelli, scadrà a marzo. - (PRIMAPRESS)