Milano ospiterà il Tribunale "Brevetti" e Torino l'Istituto di Intelligenza Artificiale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà Milano ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti. Lo ha deciso la Presidenza del Consiglio individuando il capoluogo lombardo come città candidata e indicando Torino, invece, come sede principale per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A). “L'obiettivo - si legge in una nota di Palazzo Chigi - è creare una sinergia tra le due città e il Governo e allo stesso tempo consolidare l'asse Nord-Ovest del Paese: una strategia che renderebbe ancor più forti Milano e Torino e, con esse, l'Italia", si spiega. - (PRIMAPRESS)