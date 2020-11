Milano: l'ex ministro Roberto Maroni assolto dalla Cassazione per aver favorito incarichi al suo entourage

(PRIMAPRESS) - MILANO - Roberto Maroni, ex ministro ed ex governatore della Lombardia, è stato assolto dalla Cassazione dall'accusa di aver favorito persone del suo entourage con dei contratti per incarichi ad hoc. Secondo i supremi giudici il reato contestato - concorso in turbata libertà degli incanti- non è configurabile. Maroni era stato condannato in appello a un anno di reclusione e 450 euro di multa. Assolti anche gli altri tre coimputati. - (PRIMAPRESS)