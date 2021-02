Migranti, si della Cassazione all’accoglienza di genitori con bambini: “Vanno protetti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sì alla protezione umanitaria, che apre alla permanenza 'regolare' in Italia, per i migranti con figli minori,fattore che accresce la "vulnerabilità" dei profughi e che Viminale e giudici non possono ignorare. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso di una mamma libica con due gemellini, nati a Brescia nel 2017 dopo l'arrivo della profuga. Dopo il no alla protezione del Viminale, anche per il Tribunale la donna era "senza particolari problematiche personali e familiari",riconosciute invece ora dalla Corte. I partiti d'opposizione si chiedono se questo giudizio della Cassazione abbia tenuto conto della "vulnerabilità" del paese nell'emergenza da pandemia Covid. - (PRIMAPRESS)