Migranti, Lamorgese: "Evitare possibili focolai. Il rischio di rabbia sociale a settembre"

(PRIMAPRESS) - ROMA - A distanza di sole 48 ore dallo sbarco dei 180 migranti dell’Ocean Viking che erano stati sottoposti a test per il coronavirus, si alza la voce preoccupata della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese che alla trasmissione televisiva Rai, Agorà ammette che bisogna "evitare focolai di infezione". "Non possiamo ignorare la possibilità di un ritorno del virus, ma proprio per questo i nostri atteggiamenti devono essere responsabili". La preoccupazione è che con l’arrivo di probabili nuovi focolai in autunno, potrebbe innescarsi anche il rischio di rabbia sociale dei cittadini. "Vediamo negozi chiusi e cittadini non riescono a provvedere ai bisogni quotidiani",aggiunge. Poi, per le Amministrative: "Firmerò il decreto in questi giorni per il 20 e 21 settembre, spero ci sia Election Day". - (PRIMAPRESS)