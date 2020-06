Mese dell'educazione finanziaria: aperte le candidature per iniziative sui nuovi scenari al tempo del Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si aprono da oggi 10 giugno le candidature per partecipare alla terza edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria che quest’anno avrà come tema le scelte finanziarie dei cittadini al tempo del Covid-19. L’iniziativa, organizzata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, si terrà dal primo al 31 ottobre 2020. Associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni e pubbliche amministrazioni potranno proporre eventi di qualità sul campo dell’educazione finanziaria. Le candidature potranno essere proposte compilando il form che dovrebbe andare online da oggi sul portale quellocheconta.gov.it. L’obiettivo di questa edizione è tentare di scattare una fotografia di come evolvono le scelte finanziarie personali e familiari correlate all’emergenza Coronavirus? Quali opportunità offre a famiglie e imprese la trasformazione digitale dei servizi bancari e finanziari? Dal 26 al 31 ottobre, in particolare, si svolgerà la settimana dell’educazione previdenziale. L’iniziativa, alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di aumentare la cultura previdenziale dei cittadini, a partire dai più giovani, favorendo una migliore comprensione del funzionamento del sistema di previdenza italiano, obbligatorio e complementare. - (PRIMAPRESS)