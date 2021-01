Maternità surrogata: la Corte Costituzionale interviene su tutela dei minori sollevata dalla Cassazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cassazione solleva una questione sulla maternità surrogata non ancora regolamentata dalla legge. Ciò che sollecita la Cassazione è trovare forme più adeguate di tutela del bambino nato all'estero con maternità surrogata. Lo sollecita la Corte Costituzionale, che ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione sull' impossibilità di riconoscere in Italia, perchè in contrasto con l'ordine pubblico, un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce lo stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente,che abbiano fatto ricorso alla tecnica della maternità surrogata. Allo stato la Corte non può intervenire. - (PRIMAPRESS)