Mascherina a scuola: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo anche per i dodicenni

ROMA - Il Consiglio di Stato ha confermato l' obbligo di mascherina a scuola anche per i minori di 12 anni.Lo ha deciso il giudice monocratico della terza sezione Franco Frattini respingendo l'istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non presentavano problemi respiratori. "L'obbligo contestato non si caratterizza per la 'manifesta irragionavolezza'", tanto da consentire al giudice di intervenire su decisioni la cui responsabilità ricade sul Governo, si legge nel decreto del Consiglio di Stato.