Lo staff di Mario Draghi: da Berlino arriva l'ambasciatore Luigi Mattiolo (64) e sarà il consigliere diplomatico

(PRIMAPRESS) - ROMA - La squadra del Presidente del consiglio Mario Draghi si va formando. Dopo Antonio Funiciello il 45enne casertano che era stato già a capo dello staff del premier Paolo Gentiloni, ed ora chiamato a svolgere il ruolo di capo di gabinetto, arriva da Berlino Luigi Mattiolo, il consigliere diplomatico del presidente Draghi a Palazzo Chigi. Romano, 64 anni, laureato in Scienze politiche, Mattiolo era entrato in carriera diplomatica nel 1981: tra le prime sedi da giovane consigliere vi furono Mosca, Berna e Belgrado. La sua prima sede di ambasciatore fu Tel Aviv: in Israele Mattiolo ha lasciato un ottimo ricordo, quello di un diplomatico preparato ed equilibrato. Dal 2015 al 2018 è stato ambasciatore d'Italia ad Ankara, un'altra sede strategica per la diplomazia italiana. Gli impegni multilaterali terranno Mattiolo impegnato al tavolo del G20, di cui quest'anno l'Italia riveste la presidenza di turno: Roma avrà il compito di coordinare l'agenda del Gruppo delle 20 maggiori economie del mondo. La presidenza si concluderà con il vertice di Roma del 30 e 31 ottobre prossimi e avrà tra gli eventi clou il "Global Health Summit" di maggio. - (PRIMAPRESS)