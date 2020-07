Silvia Romano: a distanza di due mesi la volontaria spiega la "libertà del velo"

(PRIMAPRESS) - MILANO - A distanza di circa due mesi dalla liberazione di Silvia Romano, la volontaria rapita da estremisti islamici in Kenya, c’è una nuova dichiarazione che potrebbe mandare in fibrillazione i social network: “Quando vado in giro, sento gli occhi della gente addosso. Non so se mi riconoscono o mi guardano per il velo. Ma non mi dà particolarmente fastidio. Per me il velo è un simbolo di libertà”. Così Silvia Romano racconta la conversione di come è diventata Aisha:

"Ero disperata, vivevo nella paura per l'incertezza del mio destino.Ma dopo aver accettato la fede islamica, guardavo al mio destino con serenità". - (PRIMAPRESS)