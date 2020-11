Legge di Bilancio, Bruxelles avverte l'Italia: "Si alle misure di sostegno ma attenti all'indebitamento"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES: Nei giorni scorsi, il dato diffuso da Bankitalia, sul tasso di indebitamento della Pubblica amministrazione italiana è stato stigmatizzato oggi dall’Unione Europea: "Dato il livello del debito pubblico italiano e le grandi sfide di sostenibilità nel medio termine prima dello scoppio della pandemia,è importante per l'Italia assicurare che, quando prende misure di sostegno,preservi la sostenibilità di bilancio nel medio termine". Così la Commissione Ue ha annotato sulla bozza di documento programmatico di bilancio. L'Italia è invitata a valutare “uso, efficacia e adeguatezza delle misure di sostegno” e capacità di "adattarle" ai mutamenti. Ma "alcune misure non sono coperte - rileva l’UE e il rischio aumento del debito diventa più pesante”. Intanto il provvedimento di Bilancio approvato dal CdM, andrà in Aula della Camera, venerdì 20 novembre. - (PRIMAPRESS)