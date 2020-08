Le incertezze del Pd sul referendum taglia-parlamentari e il pensiero complesso di Zingaretti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul referendum sul taglio dei parlamentari il Pd non ha ancora le idee chiare. “Faremo fra qualche giorno la direzione nazionale del Pd per assumere un orientamento" anche se il segretario del Pd Zingaretti si affretta a dire che il problema non è del Pd, ma della maggioranza che sostiene il governo: “Noi - dice il segretario - abbiamo deciso un anno fa di procedere al taglio dei parlamentari e parallelamente a fare modifiche regolamentari per rafforzare questo aspetto. Se questo non avviene, non è un problema del Pd". Difficile capire, però, le dichiarazioni di Zingaretti che fa apparire il partito democratico come qualcosa di diverso da quella parte dello stesso partito che condivide la maggioranza di governo. Giochi di parole che fanno indispettire la base. - (PRIMAPRESS)