Lavoro: oltre 93mila domande di regolarizzazione di migranti economici finora pervenute al ministero dell'Interno

ROMA - Sono 93.371 le domande di regolarizzazione di rapporti di lavoro finora arrivate al ministero dell'Interno. Di queste, 11.697 riguardano lavoro subordinato e 81.674 lavoro domestico;11.021 sono in corso di lavorazione e 4.386 arrivano dal canale gestito da Poste. Questi i dati illustrati dal Viminale in videoconferenza con il viceministro dell'Interno Mauri e la ministra dell'Agricoltura Bellanova. Mauri ha sottolineato che la forte adesione alla misura per regolarizzare il lavoro dei migranti dimostra che è "un intervento necessario e doveroso",