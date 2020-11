La storica Festa della Befana di Piazza Navona a Roma si arrende al virus

(PRIMAPRESS) - ROMA – Solo la guerra e pochi altri eventi eccezionali avevano sospeso la Festa della Befana a Roma nata intorno alla fine dell’800. Ora la situazione dell’emergenza sanitaria ha spinto l’amministrazione capitolina ad annullarla con il consenso anche di molti dei concessionari dei banchi nella splendida cornice di Piazza Navona. Più che una festa è stata un’istituzione che ha visto gli occhi sognanti di generazioni di bambini consegnare le loro letterine all’anziana signora, antesignana della mobilità ecologia a cavallo di una scopa volante, per ricevere i regali desiderati. Anche la Befana, suo malgrado, dovrà adeguarsi al DPCM del 3 novembre scorso, che vieta sagre e manifestazioni fieristiche di ogni genere, e in considerazione del prolungamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposto dal Governo fino al 31 gennaio 2021. Lo svolgimento della tradizionale manifestazione, che avrebbe avuto luogo dal 1 dicembre al 6 gennaio, sarebbe stato peraltro compromesso dall’adozione delle prescrizioni anti-covid in fatto di contingentamento dei flussi di visitatori, assembramenti in coda e soste ridotte davanti ai banchi. - (PRIMAPRESS)